Rus milyarder Abramoviç'in yatı, Datça açıklarında (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UKRAYNALI SPORCULARDAN PROTESTO

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı. Bir süre sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-22 01:09:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.