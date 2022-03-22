Köyceğizli gençler NASA’da görevli Dr. Umut Yıldız ile bir araya geldi

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen konferansta bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi.



NASA’da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, gençlerle bir araya gelerek derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları, uzayda yapılan keşiflere dair bilgiler verdi. NASA’nın son dönemlerde yapmış olduğu çalışmalar ve uzayda yeni keşfedilen cisimleri anlatan Yıldız, NASA’da yaptıkları çalışmaları ve uzay araştırmaları konusundaki deneyimlerini paylaştı. Konferans, Yıldız’ın gençlerin sorularını cevaplamasıyla son buldu. Konferansa Köyceğiz Anadolu Lisesi Astronomi Kulübü öğrencileri de katıldı. NASA’da görevli Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız Köyceğizli öğrencilere nezaket ve ilgi göstererek onların gönlünü kazandı. Köyceğizli öğrenciler konferanstan çok faydalandıklarını ifade ettiler.

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