Büyükşehir Zabıtasından bilinçli tüketim eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 1521 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile üniversitede seminerler düzenlendi.

Düzenlenen seminerlerde öğrenciler ve öğretmenlere hizmet sektörü, garanti şartları, satış sonrası hizmetler, ayıplı mal, kapıdan satışlar, mesafeli sözleşmeler (satışlar), kredi kartları, bankacılık hizmetleri, iletişim hizmetleri, fiyat etiketi, tarife listesi ve son kullanma tarihinin önemi gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve zararlarını tazmin etmek amacı ile belediyeye veya diğer yetkili kurum ve kuruluşlara nasıl müracaat edecekleri hakkında bilgiler verildi.

6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacı ile vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği alanlarda vatandaşlara ‘Tüketici Haklarımızı Biliyor muyuz?’ başlıklı kitapçık dağıtıldı.

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