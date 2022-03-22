Menteşe Kent Meydanı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin otopark ihtiyacını büyük ölçüde giderecek ve ilçenin çehresini değiştirecek Kent Meydanındaki inşaat çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve şehrin otopark ihtiyacını karşılayacak olan Kent Meydanındaki inşaat çalışmaları tamamlandı. 24 Bin 172 m2 alan üzerine inşa edilen ve Menteşe’nin prestij merkezi olacak olan Kent Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu geçici kabul komisyonu gerekli incelemelerini tamamladı. Geçici kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklerin tamamlanmasının ardından Kent Meydanı’nın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

İnşaatı tamamlanan Kent Meydanı’nda 593 araç kapasiteli 4 kat yer altı otoparkı, 3 adet kafe, 25 dükkân bulunuyor. Kent Meydanı ve yeraltı otoparkı şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak ve vatandaşların vakit geçirebileceği bir toplanma ve buluşma noktası olacak. Etrafında yapılacak olan peyzaj çalışması ile de yeşilin farklı tonlarının yer alacağı meydan, Menteşe’nin çehresini değiştirecek.

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