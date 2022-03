Fethiyeli yörükler kahvaltıda buluştu

Fethiyeli Yörükler Muğla İl Beyi İsmail Uzunoğlu'nun Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı olması nedeni ile Fethiye Yörük Türkmen ve Kültür Derneği üyeler Çalış Yörük Çadırlarında kahvaltıda bir araya geldi.



Çalış Yörük Çadırında düzenlenen kahvaltıya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Fethiye Yörük Türkmen ve Kültür Derneği üyeleri katıldı.



Fethiye Yörük Türkmen ve Kültür Derneği kadın Kolları Başkanı Halime Karagöz yaptığı konuşmada “İsmail Uzunoğlu Başkanımızın, Toroslar Federasyon Başkanı seçilmesiyle ilgili ayrıca Ramazan Kıvrak’ın Fethiye ve çevresinde ki ilçelerimizin Federasyon Başkanı olduğunu sizlerle paylaşmak istedik" dedi.



Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmail Uzunoğlu “Türkiye’nin ilk yörük müzesini kurduklarını burada 30 yıllık bir emek var. Fethiye’nin tanıtımına katkı da bulunulduk. Yıllardır Ramazan Kıvrak Başkanım da Yörük Obaları programıyla yörük kültürümüzü obalara taşıdı. Biz de burada ilk yörük köy müzesini kurduk. Bizim Türkiye’de ilk, 2004 yılında kurulan Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu’nun Genel Başkanlığı’na seçildim. Bu federasyonumuzu Isparta il beyimiz Mustafa Küçük Yaman kurdu. Her yıl düzenlenen Bilecik Söğüt’te ki Ertuğrul Gazi Anma Etkinlikleri’nde göçler düzenledi ve otağlar kurdu. Bu bayrağı bizim federasyona bağlı dernekler ve yönetimin ortak kararı ile bayrak bize devredildi. Biz de inşallah bunu ileriye taşıyacağız. Şu an Muğla’mızda 2 federasyon var. Birisi de daha önce Ramazan Kıvrak’ın kurduğumuz Anadolu Federasyonu. Muğla’da 2 tane federasyonumuz oldu. Burası bir yörük yurdu. Burada önemli olan ecdadımızın, atalarımızın örf adetlerini gelecek nesle aktarmak. Ata çalgılarını, Ata türkülerini, oyunlarını gelecek nesle aktarmak. Kültürümüz ve birlik beraberlik için amacımız, hedefimiz bu coğrafya da, bu topraklar da yaşayan, dili, ırkı ne olursa olsun yeter ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorsa bu güzel topraklar da tek yumruk olacağız. Birbirimizi kollayıp, koruyacağız. Kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağız. Bu memleketi böldürtmeyeceğiz, parçalatmayacağız. Hedefimiz, amacımız örf ve adetleri yaşatmak” dedi.



Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak “ Türkiye’de 1000’e yakın Yörük Türkmen Derneği var. Türklere ve doğaya yapılan saldırılar karşısında bir direnç kaynağı oluşturmak zorundaydık. 20’nin üzerinde federasyonumuz var. Amacımız her il de bir federasyon kurmak. Her ilçe de bir dernek kurmak. 2 tane konfederasyonumuz var. 1 tane de birliğimiz var. Ankara’da ise Yörük Türkmen Vakfı’mız var. Omuz omuza bir mücadele veriyoruz. Bizim ışığımız yol göstericimiz Atatürk’tür. Biz Atatürk’ün gösterdiği yol da yürüyen insanlarız. Bu bayrağı devretme zamanımız gelmiştir. Onlar da aramızda birkaç yıl çalışsın. Onlar da davayı severse onların elini kaldıran bayrak yürüsün” dedi.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yaptığı açıklamada “ İsmail başkanım söyledi, Ramazan başkanımız ise sadece Türkiye’de değil dünyada birçok ülkede bölgemizi tanıttı. Yörüklük kültürünü tanıttı. Japon televizyonlarında programları aylarca yıllarca gösterildi. Ben de kendilerinin bir üyesi olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İki federasyon başkanının da Fethiye’den çıkması da gerçekten bizler için bir ayrıcalık. Bu başarılarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birçok ilde, ilçede yapılan etkinliklerde İsmail Başkanım ve Ramazan Başkanım öncülük yapıyorlar. Yine Cumartesi günü Nevruz etkinliklerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda , Ramazan Başkanımız 20 küsur tane programı yönetecek. Bu da Fethiye’mizin tanıtımı adına da çok önemli. Ondan dolayı da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. İlk Yörük Türkmen Müzesi’ni İsmail Başkanımız buraya açmıştı. O da Fethiye’nin tanıtımı için önem arz eden bir durum. Bir yörük olarak gittiğimiz her yerde bunun ayrıcalığını ben bugünlerde yaşıyorum. 23 haftada bir Ankara’dayız. Ankara’ya gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyiz ama farklı açıdan bakışlar olabiliyor. Ama yörük olduğum için biraz ayrıcalığım ön plana çıkabiliyor. Yörükler vatanseverdir, memleketini sever diyorlar, bu adamdan zarar gelmez diyorlar. Birçok işimiz de bireysel dokunuşlarla ve Yörük Türkmen kültüründen gelmemden dolayı da Fethiye için birçok hibeler aldık, hem belediyemiz hem kooperatiflerimiz olarak. İnanın yörük olmam bunda bizlere artı olarak döndü. Ben tekrar başkanlarımızla birlikte siz değerli üyelerimizle birlikte bölgemizde yapılacak bütün etkinliklerde Fethiye Belediye Başkanı ve şahsım olarak sizlerle beraber olmak isterim. Sizlerle birlikle iki federasyon başkanımıza da destek olmaya davet ediyorum. Ben burada var olduğum müddetçe değerli başkanlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

