Milyarlık yatı gören fotoğraf çektirdi, denize atladı

Rus milyarder Abramoviç’in 168 metrelik mega yat Eclipse’nin sabah saatlerinde Marmaris Limanı'na demir atmasının ardından, Marina bölgesinde yürüyen vatandaşlar mega yatın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir vatandaş şortu ile denize atlayarak yata doğru yüzmek istedi.



Marmaris'te yaşayan turizmci Ercan Tiger, ''Rus milyarder Marmaris'e gelmiş ben de şimdi yata doğru yüzeceğim'' diyerek denize atladı, bir müddet yüzdükten sonra denizden çıkıp kurulanmak üzere işyerine döndü. Marmaris Limanı'na sabah saatlerinde demir atan 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık 'Eclipse' dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. 'Eclipse' adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.



Marmaris Limanı'nın güvenli liman olması ve yakıt ikmalini burada yaparak gerekli bakım ve alışveriş sonrası 1 hafta daha limanda kalacağı bilgisi edinildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.