Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 18.25´te, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça´nın yanı sıra kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı mahallelerinde de hissedildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-03-22 19:13:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.