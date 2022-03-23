Muğla, satrançta Burdur’da 5 takımla final hakkı kazandı

1822 Mart 2022 tarihlerinde Burdur’da gerçekleştirilen Okullararası Grup KüçüklerYıldızlarGençler Satranç Yarışmaları’nda Muğla 5 takımla finallere katılma hakkı kazandı.



Muğla, Burdur’da düzenlenen Okul Sporları Satranç Bölge Turnuvasına 6 okul takımı ile katıldı. Lise kategorisinde yarışan okullardan Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Genç Kızlar kategorisinde 1. olma başarısını gösterdi. Yıldızlar genelde Milas Sakarya Ortaokulu, Yıldız kızlarda Milas Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe Ortaokulu, Küçükler genelde Özel Bodrum Bahçeşehir Ortaokulu, Gençler genelde Muğla Fen Lisesi finallere katılma hakkı kazandı. Bu sonuçlara göre Muğla 2529 Nisan 2022 tarihlerinde Sivas’ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına 5 takımla katılım hakkı elde etti.



Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, yaptığı açıklamada, "Turnuvaya katılan ve finallere katılma hakkı kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, Sivas'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

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