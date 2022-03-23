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Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Menteşe Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan 3 binden fazla zeytin ağacından elde ettiği 4 ton zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya hazırlanıyor.

İHA

Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Menteşe Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan 3 binden fazla zeytin ağacından elde ettiği 4 ton zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya hazırlanıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından üretilen 4 ton zeytinyağını sosyal belediyecilik anlayışları gereği ihtiyaç
döneminde daha çok anlaşıldığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: “Belediyemize ait tarım arazilerimizde başlattığımız ve pandemi döneminde hız verdiğimiz üretim çalışmaları ile ata tohumlarımıza sahip çıkarak üreticilerimize, çiftçimize destek olduk. Yerli ata tohumlarımızı toprakla buluşturduk, hasadını yaptık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu konudaki çalışmalarımızı belediyemiz sahibi vatandaşlara ulaştıracaklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çiftçiye ve üreticiye destek olmak adına farkındalık oluşturan tarımsal üretim projelerine imza atmaya devam ettiklerini belirtti.
Başkan Gümüş, yerel üretiminin pandemi bünyesinde kurduğumuz tarım hizmetleri birimi ile her geçen gün geliştiriyor, hedeflerimizi büyütüyoruz. Bugün de belediyemize ait zeytinliklerden ürettiğimiz 4 ton zeytinyağını farklı litrelerde şişeleyerek sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere hazır hale getirdik. Zeytinyağlarımızın bir kısmını aşevimizde yemek yapımında, bir kısmını ise belediyemize ait Kültür Evlerinde değerlendireceğiz. Menteşe Belediyesi olarak kentimizi sağlıklı gıdanın merkezi yapmak, halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, üreten ve gelişen bir Menteşe için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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