Tuzla Sulak Alanı inşaatı için hukuk mücadelesi ‘Turizm Kenti Projesi’ için 2 Haziran 2021 tarihinde verilen ÇED raporu onayına Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından itiraz edildiği ve konuyla ilgili mevcut iki davaya müdahil olunduğu ortaya çıktı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı ve Sarıçay Deltası arasındaki bölgede Ağaoğlu Holding tarafından ‘Turizm Kenti Projesi’ için 2 Haziran 2021 tarihinde verilen ÇED raporu onayına Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından itiraz edildiği ve konuyla ilgili mevcut iki davaya müdahil olunduğu ortaya çıktı.



"Doğal yaşam zarar görecek" iddiası

Muğla’nın Milas ilçesinde Ağaoğlu firması tarafından yapılması planlanan inşaat projesinin bölgenin doğal güzelliklerini tahrip edeceği ileri sürüldü. 2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından kuş alanı olarak belirlenen ve 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılan Tuzla Sulak Alanı, 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Başta pelikan ve flamingo gibi nadir kuş türlerine ev sahipliği yapan alandaki doğal, kültürel ve tarihsel dokunun zarar göreceği gerekçesiyle projenin iptali isteniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021/985 esas sayılı dosya ile 7 Ekim 2021’de dava açılarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporun iptalinin istendiği ve mevcut iki davaya müdahil olunduğu ortaya çıktı.

Muğla 2. İdare Mahkemesi Başkanlığı bilirkişi heyeti tarafından 27 Ekim 2021 tarihinde proje sahasında keşif yapıldığı öğrenilirken, keşfin ardından bilirkişi raporunda ‘ÇED Olumlu Kararının Uygun Olmadığı’ ifadesi yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.