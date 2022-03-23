Bodrum'da öğrencilere tiyatro etkinliği sürüyor

Bodrum Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz tiyatro etkinliği yoğun katılım ile sürüyor.



Bodrum Belediyesi ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile başlatılan “Öğrencilere Ücretsiz Tiyatro” Programı Kapsamında, Bodrum Belediye Şehir Tiyatrosu’nun Harikalar Mutfağı adlı çocuk oyununun gösterimine Atatürk İlköğretim Okulu, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu, Amiral Turgutreis okulu olmak üzere toplamda 350 öğrenci katıldı.



Oyun öncesi çocuklara hitap eden Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen’in, çocuklarla sorulu cevaplı kısa sohbetinin sonunda öğrencilerin alkışları ile perde açıldı. Yer yer kahkahalar, yer yer coşkulu bağırışlarla tepki veren çocukların keyifleri görülmeye değerdi.



Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, “Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmayı takdir ile karşılayarak mutlaka ücretsiz olmasını ve okul sezonu bitene kadar oynamamızı istedi. Zaten ekip olarak bizleri de mutlu eden, Bodrum’da tiyatro izlemeyen çocuk kalmamasını sağlamaktı. Önümüzdeki yıl da 27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü’nde prömiyeri yapılacak “Orman Şövalyeleri” Oyunu İle Bu Projemiz Devam Edecek” diyerek, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



"Harikalar Mutfağı"

Haluk Işık/Ege Işık’ın yazdığı, Duygu Cindoruk’un yönettiği eğlenceli müzikli çocuk oyununda; baş kahramanlarımız olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal’ı farklı sorunlarla mücadele ederken izliyoruz. Sahibi olduğu çocuk evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan bayan Gülücük’ün gelişiyle ortalık karışıyor.

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