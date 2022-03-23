Bodrum Belediyesi: "Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi: "Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır"

İHA

Bodrum Belediyesi: "Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır"

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeye ilişkin "İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Akşamüstü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne girdi. Ekiplerin, İmar Müdürlüğü içerisinde evrak incelemeleri yaptığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, görev yeri değişen bir personelin şikayeti üzerine inceleme yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

“Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla ...
Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama
Tuzla Sulak Alanı'ndan 2 saate 33 poşet çöp çıktı
YEREL HABERLER Tuzla Sulak Alanı'ndan 2 saate 33 poşet çöp çıktı
11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER 11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda ...
Marmaris’te “Örnek Köy Projesi” için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te “Örnek Köy Projesi” için ilk adım atıldı
Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu
YEREL HABERLER Milas Hükümet Konağı'na ilk kepçe vuruldu
Bodrum'da öğrencilere tiyatro etkinliği sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum'da öğrencilere tiyatro etkinliği sürüyor
Abramoviç'in mega yatına yaklaşan teknelere sirenli uyarı
YEREL HABERLER Abramoviç'in mega yatına yaklaşan teknelere sirenli ...
Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu hizmete girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir tarafından kurulan akaryakıt istasyonu ...
Tuzla Sulak Alanı inşaatı için hukuk mücadelesi ‘Turizm Kenti Projesi’ için 2 Haziran 2021 tarihinde verilen ÇED raporu onayına Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından itiraz edildiği ve konuyla ilgili mevcut iki davaya müdahil olunduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tuzla Sulak Alanı inşaatı için hukuk ...
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Menteşe Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan 3 binden fazla zeytin ağacından elde ettiği 4 ton zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya hazırlanıyor.
YEREL HABERLER Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Menteşe ...
Karabağlar Yaylası’nda Vektörle mücadele Sinek ve haşereye karşı mücadele kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası’nda ot sineğine karşı ilaçlama çalışması başlattı.
YEREL HABERLER Karabağlar Yaylası’nda Vektörle mücadele Sinek ve ...
Köyceğiz ‘İkinci El Pazarı’ sekiz ay aradan sonra yeniden açılacak
YEREL HABERLER Köyceğiz ‘İkinci El Pazarı’ sekiz ay aradan sonra ...
Milas Sakarkaya’da içme suyu için sondaj çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Milas Sakarkaya’da içme suyu için sondaj çalışması ...
Fethiye'deki mezara yapılan saldırı tepki çekti
YEREL HABERLER Fethiye'deki mezara yapılan saldırı tepki çekti
Muğla’nın bilinmeyen Sibirya’sında kar alınlığı 2 metreyi aştı Görüntüler izleyenleri mest ediyor
YEREL HABERLER Muğla’nın bilinmeyen Sibirya’sında kar alınlığı 2 ...
Çaldıklarını gömerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıklarını gömerken yakalandı
Muğla, satrançta Burdur’da 5 takımla final hakkı kazandı
YEREL HABERLER Muğla, satrançta Burdur’da 5 takımla final hakkı ...
Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta öncelik yayanın uygulaması yapıldı
Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Botları su alan göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Botları su alan göçmenler kurtarıldı
Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ittiği 16'sı kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 19 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurların ...
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen 25 kişi ifade verecek (2)
YEREL HABERLER Uzman çavuşu alkışlı protestoya katıldığı belirlenen ...
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.