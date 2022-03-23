Yorgun düşen pelikanı Jandarma kurtardı

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Seydikemer İlçe Jandarma ekipleri önleyici devriye görevi esnasında ormanlık alanda uçamayan ve yorgun düşmüş Pelikan kuşu buldu.

Seydikemer Yakaköy Mahallesi ormanlık alanda bulunan Pelikan (Gri balıkçıl) kuşu gerekli tedavisinin yapılması için Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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