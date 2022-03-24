Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme (3)

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EKİPLERİN İNCELEMESİ 8 SAAT SÜRDÜ

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme 8 saat sürdü. Ekiplerin incelemesinin ardından çok sayıda dijital materyal yedeklendi, bazı evraklara da el konuldu.Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-24 02:09:19



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