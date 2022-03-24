Balıkçılar ağı tarladan çekti Muğla’nın Milas ilçesinde Tarla Balıkçılığı Hasat Töreni düzenlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas’ın Avşar Mahallesi’nde Türkiye’nin tek ‘Tarla Balıkçılığı’ tesislerinde hasat töreni düzenledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) milyarlarca insana sağlıklı ve besleyici gıda sağlayan ve "Sıfır Açlığa" ulaşılmasına katkıda bulunan milyonlarca küçük ölçekli balıkçı, balık çiftçisi ve balık işçisinin önemine vurgu yapmak amacıyla, 2022 yılını ‘Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı’ ilan etmesinin ardından geniş kapsamlı bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde düzenlenen ‘Tarla Balıkçılığı Hasat Töreni'ne Tarım ve Orman Bakan Yarımcısı Akif Özkaldı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Muğla ilimizde 8 bin 867 ton yıllık kapasite var"

Törende mezat da yapılırken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Muğla’nın balık yetiştiriciliğinde birinci sırada olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu tesisimiz yılda 145 ton üretim yapıyor. Biraz önce de hasadını yaptık. Toplamda Muğla ilimizde 8 bin 867 ton yıllık kapasite var. Sayıya baktığımızda 144 adet işletmemiz mevcut. Bunun 125’i yetiştiricilik üzerine, 7’si kuluçkahane, 12 tanesi de adaptasyon. Biz tarla balıkçılığına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak büyük önem ve destek veriyoruz. 2019 yılından beri bugüne kadar bu balıkçılarımıza 2,5 milyon TL destek verdik. Bu desteklerimiz zaman içerisinde artacaktır. Balık, vatandaşlarımız için besin değeri yüksek bir gıda. Yenmesini tavsiye ederiz.”

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