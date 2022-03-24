Muğla ve Aydın’da 2 Bin orman gönüllüsüne eğitim verildi Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Aydın ve Muğla illerinde Orman Gönüllüsü olmak için başvuran 2 bin gönüllüsüne eğitim verildi.

Orman Genel Müdürlüğünce yangınla mücadelede çalışmalarında yer almak isteyen gönüllüler için başlatılan, 11 Eylül 2019 tarih ve 30885 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik” kapsamında eğitimler devam ediyor.

Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2021 yılının son aylarında başlayan eğitimlerde şu ana kadar 2 bin orman gönüllüsü eğitimden geçirildi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim merkezleri işbirliğinde 12 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde orman gönüllüsü olmak için başvuran vatandaşlara iş güvenliği, iş sağlığı ve orman yangınlarına müdahalede temel konularda eğitim veriliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman gönüllüsü eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, “Süreç 2019 yılında başladı ancak pandemi önlemleri kapsamında eğitimlerimizi 2021 yılı sonunda başlayabildik. Bölge Müdürlüğümüz ve işletme müdürlüklerimize orman gönüllüsü olmak için 2 bin 500’ün üzerinde başvuru yapan vatandaşımız var. Şu ana kadar 2 bin orman gönüllümüzün eğitimini tamamladık. Eğitimlerimiz Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Yangın döneminde ara verdikten sonra Kasım ayı itibariyle orman gönüllüsü eğitimlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Orman Gönüllüsü Eğitimleri Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Eğitim merkezleri işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Şube Müdürü Mehmet İşçi, Şubede görevli Orman Mühendisleri aynı zamanda yangın uzmanı olan İsmail Durak, Hasan Sağlar ve Hasan Altınbağ, İşletme Müdürlüklerinde yangın uzmanı İşletme Şefleri tarafından verilen eğitimlerde adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Eğitim sonunda katılan adaylara Orman Gönüllüsü Sertifikası veriliyor. Sertifikalı gönüllüler ihtiyaç halinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilecek kişisel koruyucu kıyafet ve donanım ile orman yangınlarında görev alabilecekler. Gönüllülük başvuruları edevlet üzerinden ve en yakın Orman İşletme Müdürlüklerinden yapılabiliyor.

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