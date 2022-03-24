Görevden alınan İl Sağlık Müdürü, uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayımlatmış (2)

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'TALİMATINI BEN VERDİM'

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki darp iddiaları sonrası görevden alınan Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, başhekimlik adına hastanenin sosyal medya hesaplarından Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı (32) kınayan paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Gencer, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medya hesaplarından kınama mesajları yayımlanması talimatını kendisinin verdiğini belirten Gencer, hastanenin sosyal medya hesaplarının şifrelerinin ise müdürlük görevlilerinde olmadığını anlattı.Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-03-24 15:17:44



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