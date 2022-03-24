Kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu maddeler bulundu

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları araç içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz yolu Ocakköy uygulama noktasında V.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu. Jandarma tarafından otomobilde yapılan aramada, 15 gram, metamfetamin, 7 gram eroin, 7 adet kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu nitelikli (aris perge) hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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