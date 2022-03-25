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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev yangınında bir kişi öldü

İHA

Ev yangınında bir kişi öldü

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesinde gece saatlerinde çıkan ev yangınında bir vatandaş yaşamını yitirdi.
Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokaktaki evde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Menteşe İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tek katlı üstü ahşap çatılı evde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Özgül Özdemir yaşamını yitirdi.
Yangının çıkışı ile ilgili olarak Jandarma ekipleri soruşturma başlatılırken, yangında yaşamını yitiren vatandaşın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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