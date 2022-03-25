Seydikemer’de evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

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