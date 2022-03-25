Sular çekildi adaya giden kral yolu ortaya çıktı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular, adaya giden kral yolunu ortaya çıkardı.



Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı. Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkına çevirdi.



"Tavşan adasına yürüyerek gittiler"

150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Suların her yıl bu zamanlar çekilip daha sonra geri geldiği öğrenildi. Vatandaşlar yılın bazı zamanlarında yolun ortaya çıktığını söyledi.

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