AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Marmaris’te yaptığı toplantıda turizmcilere güzel haberler verdi

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris parti binasında İlçe Başkanı ve parti üyelerinin katılımı ile Marmaris gündemine ve yaklaşan turizm sezonuna dair basın açıklamalarında bulundu.



Toplantıda ilk konuşmayı yapan Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen "Marmaris Devlet Hastanesi ile ilgili çıkan bazı haberlere karşı, hastane inşaatı çok iyi gitmekte. Aralık ayında söz verdiğimiz gibi devlet hastanemiz hizmete açılacaktır. Gecikmeler bizden kaynaklı değildir vatandaşlarımız gerçekleri bilsin isterim" dedi.



Turistik kent Marmaris’te özellikle turizm sezonunda artan nüfus kaynaklı altyapı yetersizliği ile ilgili de konuşan Gökmen, "Marmaris körfezi kirlilik ile mücadele etmekte ancak devletimiz ve ilgili Bakanlıklarımız konu üzerinde çalışmalara başlamıştır ‘’ diye konuştu.



İlçe başkanı Gökmen şehir stadının yenilerek hizmete açılmasının ardından 6 tane futbol takımı oluştuğunu belirterek "İlçe stadımızın ardından, Bozburun, Turunç, Turgut, Karasöğüt mahallelerimizde de FİFA onaylı sportif tesislerimiz için projelerimiz başlamıştır ‘’ dedi.



Gökmen turizm sezonuna hazırlanan Marmaris için ‘’Marmaris Belediyesi 1 Nisanda tüm hazırlıklarınızı tamamlayın diyerek turizmcilere öneride bulundular. Umarım kendileri de hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlamış olurlar verimli bir sezon geçiririz ‘’ açıklamasında bulundu.



AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmenin konuşmasının ardından İl Başkanı Kadem Mete, Muğla ve özellikle Marmaris için yaptıkları çalışmaların olumlu dönüşünü aldıklarını ve müjdeleri olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı.



"Denizlerin dibinde temizlik çalışmaları başlıyor"

İl Başkanı Mete, yangınlardan sonra deniz dibinde biriken balçık ve yaşamsal atıkların neden olduğu kirlilik ile ilgili olarak "Önce İl Çevre Şehircilik Müdürümüz ile daha sonra da Bakanlıktan gelen yetkililer ile birlikte incelemeler yapıldı numuneler alındı. Haliç’te yapılan deniz dibi temizliğini Marmaris’te de yapacağız. Bu çalışmalarda her hangi bir görüntü kirliği de olmayacak tamamen denizin altında yapılan çalışma olacak ‘’ dedi.



"Büyükşehir Belediyesi için 8 milyon euro kredi hazır"

Marmaris’te bazı mahallelerde içme suyu ilgili çalışmalar yapıldığını, Büyükşehir Belediyesinin başvurduğu takdirde 8 Milyon Euro’luk kredi desteğinin hazır olduğunun bilgisini veren Kadem Mete "İçme suyu alt yapı çalışmaları için gereken projeler ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde kendisinin ilettiği proje çerçevesinde 8 Milyon Euro gerektiğini belirtti. Bakanımız ve Milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan’ın da desteklediği projede 4 Milyon Euro Belediye için kredi ve 4 Milyon Euro da devlet olarak kefil olduğumuz kredi işleminin hazır olduğunu belirttik. Başvurdukları takdirde bu para hazır ‘’ dedi.



"Arıcılara 648 ton şeker verilecek"

İl Başkanı Kadem Mete orman yangınlarından en çok etkilenen mesleklerden olan arıcılar içinde "Arıcıların şeker isteği üzerine Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek ilgili birimlerden özellikle Muğla ve çevresindeki sertifikalı arıcılara şeker 648 ton daha destek verilecek ‘’ müjdesini verdi.



"Marmarisli turizmcilere destek kredisi yolda"

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete "Turizmcilerin, pandemi, orman yangınları, sel felaketlerinin ardından kötü geçen sezonun yaralarını sararak yeni sezona daha hazırlıklı başlamalarını istiyoruz" diyerek yeni bir kredi konusunun haberini verdi. Mete konuşmasının devamında, "Turizmciler kötü geçen 2 sezonun ardından yeni sezona hazırlanıyorlar. Bakanlarımız ile yaptığımız görüşmelerde turizmcilere zaten destek kredileri verilmişti, ancak yeni başlayacak turizm sezonu öncesi işletme sahipleri hazırlıklarını tamamlasın, sezona daha moralli girmeleri açısında Kredi Garanti Fonu bünyesinde 350 Milyon Liralık daha kredi verilecek. Bu kredi sadece Marmaris’teki turizmcilere özel olacağı gibi Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank ‘tan başvurularını yapabilecekler ‘’ dedi.



Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadem Mete, "Koylar satışa çıkarıldı" söylemlerinin asılsız olduğunu belirtip, Deniz Ticaret Odası tarafından yürütülen proje çerçevesinde, koyların değil koylardaki denizlerin içine yapılacak olan Mapa, Şamandıra çalışması yapılacağı ve bu şamandıraların teknelerden atılan çapaların, hem deniz altı doğal bitki örtüsünü bozmaması adına hem de koylardaki ağaçlara zarar vermemesi adına kiralanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.