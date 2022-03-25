Milas Fesleğen İlkokulu kütüphaneye kavuştu

Muğla'nın Milas ilçesindeki Fesleğen İlkokulu’nun kütüphane açılışı yapıldı.



Okul Müdürü Yeşim Gülbaş ve okul öğretmenlerinin hazır bulunduğu açılışa Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Kuzu, Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın, veliler ve öğrenciler katıldı.



İl genelinde sosyal sorumluluk projeleri ile örnek çalışmalar sergileyen Dünya Türkleri, Fesleğenli öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye ederek çocukların yüzlerini güldürdü.



Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın, geleceğin nefesi olarak nitelediği çocuklara yapılan her yardımın, desteğin ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, “Dünya Türkleri olarak ülke genelinde çocuklarımıza kitap ve kırtasiye yardımında bulunmaya devam ediyoruz. Genel Başkanımız Oya Canbazoğlu, bizlere sürekli destekte bulunmakta. Oya Hanım’ın da her platformda dile getirdiği gibi geleceğimizin teminatı çocuklarımız için nefes almadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.

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