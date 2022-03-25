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Bodrum’da dehşet anları Bir sürücü, aracının önünü kestiği kadını darp edip boğazını sıktı

İHA

Bodrum’da dehşet anları Bir sürücü, aracının önünü kestiği kadını darp edip boğazını sıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobil sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden önünü kestiği otomobilin sürücüsü kadını darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Yalıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobili ile Küdür mevkiinde seyreden 43 yaşındaki muhasebeci Sezin Tekinkaya, kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu. Otomobili ile kavşağa gelen M.E.Y. adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi. O esnada Tekinkaya’nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip “Neden kornaya basıyorsun?” diye tepki gösterdi. Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin sürücüsü M.E.Y., Tekinkaya’nın otomobilini takip etti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak ilerleyen şahıs, Tekinkaya’nın aracını solladı. Sollama esnasında karşı istikametten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi atlatan sürücü, Tekinkaya’nın aracının önünü kesti. Aracından inip Tekinkaya’nın oğlu ile tartışan M.E.Y., çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya’yı boğazını sıkıp yere fırlattı. Sezin Tekinkaya yaralanırken, M.E.Y. eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı. Şahsın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi. Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, şahıstan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Bana da kaza yaptıracaktı"
Sezin Tekinkaya, basın mensuplarına yaşadığı dehşet anlarını anlattı. M.E.Y. ile daha önce hiçbir husumetinin olmadığını ifade eden Tekinkaya şunları söyledi:
“Oğlumla Küdür tarafına gidecektik. Kavşakta durduk, cadde o saatte işlekti. Sonra bir araç yanımda yer varken arkamda durdu. Sürekli taciz edici şekilde kornaya bastı. 810 defa kornaya bastı, ben de o sırada yola çıkamadım. Oğlum da daha sonra kolunu çıkardı, ‘Yolu görmüyor musun’ dedi. Biz çıktık, yolun karşısına geçtik. Daha sonra yolumuzu kesti, direksiyonu arabanın önüne kırdı. Bana da kaza yaptıracaktı. Önümüzde durdu, arabadan indi.”
Şahsın araçla önünü kestikten sonra hakaret ettiğini iddia eden Tekinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sen dedi o kolu kime kaldırıyorsun dedi. Hakaret içerikli kelimeler kullandı. Oğlum da 'Sen anneme nasıl böyle konuşursun' diye sinirlendi. İtişmeye başladılar ama vurma olmadı, ben de aralarına girdim. Ben oğluma 'Beni seviyorsan adama dokunma' dedim. Oğlum beni dinledi o arada sürekli saldırıyor ve bana ‘Mal karı’ diyor. 'Görmüyor musun önünü, yol senin geçsene' diyor. Oğlum da 'Senin karşında kadın var, senin annen bacın yok mu? Nasıl davranıyorsun' dedi. Arabanın içinde karısı vardı, o da olanları seyrediyordu. Ben de kadına 'Kocanı al götür buradan' dedim.”

“Sırtımın üzerine düştüm, nefessiz belli bir süre yattım”
M.E.Y.’nin boğazını sıkıp kendisini yere attığını söyleyen Tekinkaya, “O şahıs boynumdan tuttu, beni yukarı kaldırarak çarpar vaziyetinde yere itti. Ben öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Birden sırtımın üzerine düştüm, nefessiz belli bir süre yattım. Bir defa bu kadın öldü mü kaldı mı diye bakmadı. Polisi aradık, polis lafını duyunca hemen kaçtılar. Eşim geldi, hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Kuyruk kemiğim yamulmuş. Bu durum benim işimi etkiliyor. Şikayetçi olduk, gerekli yasal işlemleri başlatacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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