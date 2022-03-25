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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyceğiz’de eğitimci yazarlar bir araya geldi

İHA

Köyceğiz’de eğitimci yazarlar bir araya geldi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’ın düzenlediği kahvaltıda eğitimci yazarlar bir araya geldi.

Köyceğiz Uygulama Oteli’nde organize edilen kahvaltıda Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ yaptığı konuşmada eğitimci yazarlarla buluşmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Karabağ, “Köyceğiz’de bulunan öğrenciler okullarında ‘Okur Gezer’ projesine göre okuma etkinlikleri yapmaktadır. Öğrencilerin okuma etkinliklerinin devamında yazma etkinliklerine yöneltmek istiyoruz. Akabinde öğrencilerin eserlerinin yer aldığı dergi çıkarma projesi düşünüyoruz. Bilim Sanat Merkezi öncülüğünde yazarlık atölyesi kurulacak. Öğrencilerde altyapı oluşturulacak. Atölyede üretilen eserlerin çıkarılacak dergide yayımlanması sağlanacak. Bu projede eğitimci yazarlarımızdan destek bekliyoruz. Kahvaltı etkinliğine katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

Eğitimci yazarlar kendilerini tanıtarak üzerlerine düşen desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Kahvaltı etkinliğine Siyami Yozgat Eğitimci Yazar , AynurNail Duman Eğitimci Yazar, Merdan Tufan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli eski Müsteşar Eğitimci Yazar, Günür Karaağaç Eğitimci Yazar, Osman Acar Eğitimci Yazar Gazeteci, Muhsin Çelik Eğitimci Yazar, Murat Uzunkaya Eğitimci Yazar, Nefise Tercan İşoğlu ve Özkan Binici İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlileri katıldı. Etkinlik sonunda Eğitimci Yazar Siyami Yozgat katılımcılara kitaplarını imzalı olarak hediye etti.

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