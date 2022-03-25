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Otomobilin önünü kesip, trafik nedeniyle tartıştığı kadın sürücüyü darbetti

DHA

Otomobilin önünü kesip, trafik nedeniyle tartıştığı kadın sürücüyü darbetti


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sezin Tekinkaya (43), otomobilinin arkasında seyreden ve yola çıkmadığı için kornaya basan Mehmet Engin Y. tarafından darbedildi. Tekinkaya'nın şikayetçi olduğu Mehmet Engin Y.'nin otomobilini diğer aracın önüne kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, evli ve 2 çocuk annesi muhasebeci Sezin Tekinkaya, trafiğin yoğun oluşu nedeniyle bir süre bulunduğu kavşaktan yola çıkamadı. O sırada Tekinkaya'nın arkasına yanaşan otomobil sürücüsü Mehmet Engin Y., Tekinkaya'nın yola çıkması için kornaya bastı. Tekinkaya'nın aracında yolcu olan oğlu Efe Tekinkaya (18) otomobilin camından kolunu çıkarıp arka arkaya kornaya basan sürücüye tepki gösterdi. Yol açılınca Sezin Tekinkaya karşıya geçti ancak sürücü Mehmet Engin Y. otomobiliyle, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti. Otomobilden inen taraflar tartıştı. Mehmet Engin Y. ile Efe Tekinkaya arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Arbedeyi önlemek isteyen Sezin Tekinkaya, araya girip, Mehmet Engin Y.'nin aracındaki yolcuya çıkan kavgayı engellemesi için seslendi. Bu sırada Mehmet Engin Y., Tekinkaya'yı boynundan tutarak yere doğru itti ve sonra otomobiliyle uzaklaştı. Hastaneye giden Tekinkaya'nın kalça kemiğinin kaydığı, boynunda ve kolunda darp izleri olduğu tespit edildi. Sezin Tekinkaya, Mehmet Engin Y. hakkında polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet Engin Y., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelinin otomobiliyle Tekinkaya'nın aracının önünü kesip araçtan indiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
'YERE İTTİKTEN SONRA DÖNÜP BİR KEZ BİLE BAKMADI'
Olay sırasında darbedileceğini düşünmediğini söyleyen Sezin Tekinkaya, "Oğlumla Küdür tarafına gidecektik. Kavşakta durduk, cadde o saatte işlekti. Sonra bir araç yanımda yer varken arkamda durdu. Sürekli taciz edecek bir şekilde kornaya basmaya başladı. 8-10 kez kornaya bastı ancak ben o an yola çıkamadım. Oğlum camdan kolunu çıkarıp duruma tepki gösterdi. Biz yolun karşısına geçtikten sonra yolumuzu kesti, otomobilini önümüze kırdı. Az daha bu sırada kaza yapıyordum. Otomobilden indik. Oğluma, 'sen o kolu kime kaldırıyorsun?' diye sorup bize hakaret etmeye başladı. Birbirlerine vurmadılar ama aralarında arbede çıktı. Aralarına girdim. Arabanın içinde karısı vardı, o da olanları seyrediyordu. Eşini durdurmasını söyledim. O şahıs boynumdan tuttu, beni yukarı kaldırarak çarpar vaziyette yere itti. Ben öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Birden sırtımın üzerine düştüm, nefessiz kaldım ve belli bir süre yattım. Yere ittikten sonra bana bir şey olup olmadığına dönüp bir kez bile bakmadı. Polisi arayınca hemen gitti. Eşim geldi, hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Kemiğim kaymış. Kişi hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-25 17:31:31

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