Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

DHA

Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kente uyuşturucu getirildiği tespit edilen şüpheli araç, polis tarafından durduruldu. Araçta 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün ilçe girişinde şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu. Ekiplerin araçtaki aramasında 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. ve İ.T. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-03-25 17:46:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin önünü kesip, trafik nedeniyle tartıştığı kadın sürücüyü darbetti
YEREL HABERLER Otomobilin önünü kesip, trafik nedeniyle tartıştığı ...
Köyceğiz’de eğitimci yazarlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de eğitimci yazarlar bir araya geldi
Bodrum’a uyuşturucu ile girerken yakalandılar
YEREL HABERLER Bodrum’a uyuşturucu ile girerken yakalandılar
Bodrum’da dehşet anları Bir sürücü, aracının önünü kestiği kadını darp edip boğazını sıktı
YEREL HABERLER Bodrum’da dehşet anları Bir sürücü, aracının önünü ...
Milas Fesleğen İlkokulu kütüphaneye kavuştu
YEREL HABERLER Milas Fesleğen İlkokulu kütüphaneye kavuştu
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Marmaris’te yaptığı toplantıda turizmcilere güzel haberler verdi
YEREL HABERLER AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Marmaris’te yaptığı ...
Öğrenciler Datça’da 25 adet harnup fidanı dikti
YEREL HABERLER Öğrenciler Datça’da 25 adet harnup fidanı dikti
Kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinden ...
Sular çekildi adaya giden kral yolu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sular çekildi adaya giden kral yolu ortaya çıktı
Aşık Veysel Muğla’da türkülerle anıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi büyük Türk Halk Ozanı "Aşık Veysel’i" vefatının 49’uncu yıldönümünde düzenlenen konserle andı.
YEREL HABERLER Aşık Veysel Muğla’da türkülerle anıldı Muğla ...
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle Fethiye ilçesinde Kısa Mola üyeleriyle birlikte ‘Farklıyım Sende Farkında mısın?’ etkinliği düzenlendi.
YEREL HABERLER Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik Muğla ...
Bodrum'da deniz çekildi, tarihi Kral Yolu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da deniz çekildi, tarihi Kral Yolu ortaya ...
Evinde yangın çıkan kadın, ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinde yangın çıkan kadın, ölü bulundu
Bodrumspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Bodrumspor çıkış arıyor
Fethiye’de otomobil uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobil uçuruma yuvarlandı
Seydikemer’de evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Seydikemer’de evde çıkan yangın söndürüldü
Fikir yarışması sonuçlandı Menteşe Belediyesi’nin ödüllü fikir yarışması ‘Sosyal Köprüyü Nasıl Geliştirebiliriz?’ sonuçlandı.
YEREL HABERLER Fikir yarışması sonuçlandı Menteşe Belediyesi’nin ...
Datça’da öğrenciler, “Merkezim Her Yerde” projesi ile keyifli vakit geçirdi
YEREL HABERLER Datça’da öğrenciler, “Merkezim Her Yerde” projesi ile ...
Menteşe’de Başkanlık koltuğu kadın meclis üyesine emanet
YEREL HABERLER Menteşe’de Başkanlık koltuğu kadın meclis üyesine ...
Köyceğiz’de araç yangını
YEREL HABERLER Köyceğiz’de araç yangını
Marmaris sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris sezona hazırlanıyor
Ev yangınında bir kişi öldü
YEREL HABERLER Ev yangınında bir kişi öldü
Görevine son verilen Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer’den açıklama "Olay tarihinde Ankara’da idim, kimse beni hedef göstermesin"
YEREL HABERLER Görevine son verilen Muğla İl Sağlık Müdürü ...
Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.