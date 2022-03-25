Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun dışına savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Güvercinlik Mahallesi Bodrum istikametinde meydana geldi. Nida M. (25) yönetimindeki 48 AFP 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Feruh Cihan Uyan'ın (38) kullandığı 48 ACV 953 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yolun dışına fırlarken, motosikleti de bariyerin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Feruh Cihan Uyan Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyan'ın durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobilin sürücüsü Nida M. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin motosiklete çarpması ve motosikletin savrulması yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-03-25 20:47:51



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