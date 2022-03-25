Muğla'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta 14 kaçak göçmen yakalanırken, 7 organizatör gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 organizatör tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köyceğiz ilçesinin Ekincik Mahallesi Kargacık mevkisinde huzur uygulaması yapıldı. Şüphe üzerine 1 otomobil, 1 kamyonet ve 1 çekici durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Yemen ve Kongo uyruklu 14 kaçak göçmen ile 7 organizatör yakalandı. Göçmenlerden 2'si otomobilin bagajından çıkarken, çekicide ise 2 lastik bot, 2 deniz motoru, 200 litre benzin, 2 şişirme pompası, 8 ahşap tahta, 2 mekanik yakıt ikmal pompası ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 organizatör ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sedat Ülgen, Özcan Aytaç, Kadir Koraş, Soner Rutbil, Hüseyin Özmen, Kubilay Korkmaz ve Ahmet Yağcı tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-03-25 21:28:27



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