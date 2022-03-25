MSKÜ’den Neşet Ertaş anma konseri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ etkinliğinde Üniversite AKM salonunda yoğun ilgi nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar konseri oturarak izledi.

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Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş için anma konseri düzenleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, konserin düzenlendiği Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonu koltukları tamamen dolarken, çok sayıda izleyici konseri oturarak yerde izledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ortak etkinliği ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ Konserine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemelmaz, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.

Orkestra şefliğini Doç. Dr. Rıza Akyürek’in yaptığı konserde ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş’ın eserleri senfoni tadında seslendirildi.

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