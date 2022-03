Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri fidan dikti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2125 Mart Ormancılık haftası etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İçmeler Mahallesi'nde 100 çam fidanı dikti.



Marmaris’te geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından başlayan fidan dikme seferberliğine Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’ da katıldı. One For All All For the Future (Birimiz Hepimiz, Hepimiz Gelecek İcin ) adlı eTwinning projesi faaliyetleri çerçevesinde, fidan dikme projesine katılan öğrenciler ve öğretmenler TEMA Vakfı ile Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile fidan diktiler.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler İçmeler Mahallesinde yanan ormanlık alanda ile 100 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

