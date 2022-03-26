Muğla’nın spor turizmi yol haritası çıkarılıyor Muğla’da 4 mevsim spor, 4 mevsim turizm temasıyla Muğla Valiliği himayesinde ‘Muğla Spor Turizmi Çalıştayı’ düzenlendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’nın spor turizmi yol haritası çıkarılıyor Muğla’da 4 mevsim spor, 4 mevsim turizm temasıyla Muğla Valiliği himayesinde ‘Muğla Spor Turizmi Çalıştayı’ düzenlendi.

İHA

Muğla’nın spor turizmi yol haritası çıkarılıyor Muğla’da 4 mevsim spor, 4 mevsim turizm temasıyla Muğla Valiliği himayesinde ‘Muğla Spor Turizmi Çalıştayı’ düzenlendi.

Muğla’da spor turizminin mevcut durumu ortaya konarak önümüzdeki dönemde yapılması planlanan spor turizmi envanterinin çıkarılması, bölgesel bazda spor turizminin sınıflandırılması ve spor turizmi haritasının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla çalıştay düzenlendi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VİP toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Kaymakamla, kurum müdürleri, Muğla’da spor turizmi konusundaki ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile turizm alanında faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri ve turizm işletmelerinin yetkilileri katıldı.
Muğla spor turizmi çalıştayı, dağcılıktan yamaç paraşütüne, raftingden kite sörf ve yelkenliye, su altı dalışından bisiklet ve trekkinge kadar birçok aktivitede dört mevsim zengin imkanlar sunan Muğla’nın spor turizmindeki gelecek perspektifine ışık tutması hedefleniyor.
Çalıştayda, ‘Pazarlama, tanıtım ve iletişim’, ‘Çevre planlama tesisleşme ve yatırım’, ‘Spor turizminde örgütlenme ve destinasyon yönetimi”, ‘Yatırım, finansman, teşvik ve sponsorluk’ ile ‘Spor çeşitliliği, branşlar ve sürdürebilirlik’ konu başlıkları ele alındı. Su sporları, macera sporları, geleneksel sporlar, bisiklet, hokey ve kort tenisi gibi diğer sporlar her bir konu başlığında ele alınırken, Muğla’da spor turizminin geleceğine yön verecek yol haritası çizilecek.
Çalıştay açılışında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla’nın spor turizmini Üniversite olarak öğrencisi ile akademisyenleri ile katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Rektör Çiçek, “Muğla, herkesin gıpta ile baktığı bir il. Yeryüzü cenneti olarak bilinen bir il. Daha çok deniz, kum ve güneş turizmi ile bilinen bir il. Ancak bu tür turizmin benim kişisel görüşüm bölgeye gerekli beklentiyi vermediğini düşünüyorum. Burada alınacak kararlar ve bunların uygulanması ile bir yüzünün sırtı dağlara dayanmış, ayrıca denizi ile ayrı etkinliklerin yapılabileceği içerisinde birçok güzelliği barındıran bu ilde bacasız sanayi denilen turizmin bir kolu olan spor turizmi oldukça önemli. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye sloganına Muğla’dan bir katkı koyabilmek için spor turizmi çalıştayından çıkacak sonuçların uygulanması ülkemizi dünyada daha iyi tanıtmamız açısından fırsat olarak değerlendiriyorum” dedi.
Muğla’da sporun renklerini ve turizmin renklerini bir araya getirmek için çalıştıklarını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Muğla spor turizmi çalıştayına vereceğiniz katkılar çok önemli. Muğla’da var olan spor turizmi altyapısını daha ileriye taşımak için çalışmalara başladık. Bunları daha güzele ve daha güçlü bir şekilde nasıl çevirebiliriz, nasıl dönüştürebiliriz hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Muğla’mız doğası ile tarihi ile kültürü ile tabiat varlıkları ile turizm yapma, spor yapma huzuru arayanların bir arada olduğu yeryüzü cenneti marka şehirlerden birisi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisiklet Macerası Boostcamp 'Santini Queens of The Aegean Boostrace'in tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklet Macerası Boostcamp 'Santini Queens of The ...
Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde gerçekleştirdiği aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulamasında 31 ayrı suçtan 46 kişi gözaltına alındı, 19’u tutuklandı.
YEREL HABERLER Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 ...
Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı
YEREL HABERLER Bara giren kirpiyi polisler teslim aldı
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri fidan dikti
YEREL HABERLER Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri fidan dikti
Milas'ta aranan 10 şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Milas'ta aranan 10 şahıs yakayı ele verdi
Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya sürüklendi Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 12 düzensiz göçmenin botu sürüklenerek Datça’da karaya vurdu
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme ittiği göçmenlerin botu karaya ...
MSKÜ’den Neşet Ertaş anma konseri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ etkinliğinde Üniversite AKM salonunda yoğun ilgi nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar konseri oturarak izledi.
YEREL HABERLER MSKÜ’den Neşet Ertaş anma konseri Muğla Sıtkı Koçman ...
Muğla'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör tutuklandı
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, kaza anı ...
Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti Cenazesi kendi yaptırdığı camiden kaldırılacak
YEREL HABERLER Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti Cenazesi kendi ...
Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza ...
Göçmen kaçakçıları tutuklandı Köyceğiz Ekincik Mahallesinde 14 düzensiz göçmeni yurt dışına yasa dışı yollardan kaçırmak isteyen 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçıları tutuklandı Köyceğiz Ekincik ...
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Otomobilin önünü kesip, trafik nedeniyle tartıştığı kadın sürücüyü darbetti
YEREL HABERLER Otomobilin önünü kesip, trafik nedeniyle tartıştığı ...
Köyceğiz’de eğitimci yazarlar bir araya geldi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de eğitimci yazarlar bir araya geldi
Bodrum’a uyuşturucu ile girerken yakalandılar
YEREL HABERLER Bodrum’a uyuşturucu ile girerken yakalandılar
Bodrum’da dehşet anları Bir sürücü, aracının önünü kestiği kadını darp edip boğazını sıktı
YEREL HABERLER Bodrum’da dehşet anları Bir sürücü, aracının önünü ...
Milas Fesleğen İlkokulu kütüphaneye kavuştu
YEREL HABERLER Milas Fesleğen İlkokulu kütüphaneye kavuştu
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Marmaris’te yaptığı toplantıda turizmcilere güzel haberler verdi
YEREL HABERLER AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, Marmaris’te yaptığı ...
Öğrenciler Datça’da 25 adet harnup fidanı dikti
YEREL HABERLER Öğrenciler Datça’da 25 adet harnup fidanı dikti
Kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinden ...
Sular çekildi adaya giden kral yolu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sular çekildi adaya giden kral yolu ortaya çıktı
Aşık Veysel Muğla’da türkülerle anıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi büyük Türk Halk Ozanı "Aşık Veysel’i" vefatının 49’uncu yıldönümünde düzenlenen konserle andı.
YEREL HABERLER Aşık Veysel Muğla’da türkülerle anıldı Muğla ...
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle Fethiye ilçesinde Kısa Mola üyeleriyle birlikte ‘Farklıyım Sende Farkında mısın?’ etkinliği düzenlendi.
YEREL HABERLER Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik Muğla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.