Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu

Muğla Dalyan’da, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan’a emek veren gönüllülerin bir araya gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu. Platform ile ilgili önümüzdeki günlerde geniş bir açıklama yapılacağı belirtilirken, platform “Master Plan” çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecek.



Muğla Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan’a emek veren gönüllülerin bir araya gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu. Bölge turizmini geliştirmek, Dalyan’ı uluslararası bir marka haline getirmek için, güçlerini tek çatıda toplayan platform üyeleri, ‘Dalyan’ı sahip olduğu değerleri koruyarak, bölge gelişimine yön veren, yüksek standartlar ile donatılmış, sürdürülebilirliğe önem veren, turizm odaklı bir gelecek oluşturma hedefiyle çalışmalarına başladı.



Toplantıda Platformun Başkanlığına oy birliği ile Ali Mürşit Yağmur seçilirken, yönetim organlarının ve alt çalışma gruplarının oluşturulması, meslek temsilcilerinin geniş katılımı ile 30 Mart Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Dalyan Turizm Geliştirme Platformu, “Master Plan” çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecek.



Dalyan Turizm Geliştirme Platformunda, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (DALYAN TUSEV), Dalyan Turizm ve Otelciler Derneği (DOD), Dalyan Özel Yemekli Tekne Taşıyıcılar Kooperatifi, TURSAB Batı Akdeniz BTK Temsilciliği / Dalyan, Dalyan Minibüs Kooperatifi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO), Dalyan Tekne Kooperatifi, Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği (Dalyan Dernek), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (DOKTOB), Dalyan Su Sporları Derneği (DASUSDER), Dalyan Delta Su Sporları Derneği yer alıyor.

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