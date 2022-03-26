'Marmaris'te orman yangınlarının ardından deniz dibinde biriken balçık ve atıklar temizlenecek'



Cavit AKGÜN/ MUĞLA (DHA)- AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris ilçesinde 9 gün süren ve yaklaşık 13 bin 650 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının ardından deniz dibinde biriken balçık ve yaşamsal atıkların temizleneceğini söyledi. Mete, koyların satışa çıkarıldığı iddialarının da asılsız olduğunu belirtti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Mete, yangınlardan sonra deniz dibinde biriken balçık ve yaşamsal atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili, "İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü, daha sonra da bakanlıktan gelen yetkililerle incelemeler yapıldı, numuneler alındı. Haliç'te yapılan deniz dibi temizliğini Marmaris'te de yapacağız. Bu çalışmalarda herhangi bir görüntü kirliliği de olmayacak. Tamamen denizin altında yapılan çalışma olacak" dedi.

'ARICILARA 648 TON ŞEKER VERİLECEK'

Başkan Mete, orman yangınlarından en çok etkilenen mesleklerden olan arıcılar için de "Arıcılarımız Türk Şeker'den şeker talep ettiklerini belirtti. Ben de Türk Şeker Genel Müdürü, bakanımız ve bakan yardımcılarımızla görüştüm. Daha önce 9 bin ton verilen şekere ilave olarak Muğla arıcılarımız için 648 ton ilave şeker desteği aldık. Önümüzdeki hafta içerisinde, Tarım İl Müdürlüğü'nde kayıtlı olan kovan sayısına göre eşit oranda dağıtım yapılacak. Yangında büyük zarar gören arıcılarımıza bu ayrıcalığı sağlamış olduk" diye konuştu.

'MARMARİSLİ TURİZMCİLERE DESTEK KREDİSİ YOLDA'

Turizmcilerin, pandemi, orman yangınları, sel felaketlerinin ardından kötü geçen sezonun yaralarını sarıp yeni sezona daha hazırlıklı başlamalarını istediklerini vurgulayan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Turizmciler kötü geçen 2 sezonun ardından yeni sezona hazırlanıyorlar. Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde turizmcilere zaten destek kredileri verilmişti, ancak yeni başlayacak turizm sezonu öncesi işletme sahipleri hazırlıklarını tamamlasın diye Kredi Garanti Fonu bünyesinde 350 milyon liralık daha kredi verilecek. Bu kredi yangın ve sel felaketlerinden ciddi manada etkilenen Marmaris'teki turizmcilerimiz için çok önemli. Turizmcilerimiz Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan başvurularını yapabilecekler" dedi.

SÖYLEMLER ASILSIZ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Kadem Mete, 'Koylar satışa çıkarıldı' söylemlerinin asılsız olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan bu çalışmayla gelişigüzel bağlanan teknelerin meydana getirdiği kirlilikten kurtulacağız. Halatlarla ağaçlara veya kayalıklara bağlanan, çapa marifetiyle demirleyen tekneler artık mapa şamandıra sistemiyle daha kolay demirleyecekler. Çapanın gerek demirleme, gerekse de koydan ayrılma esnasında, deniz altındaki bitki örtüsüne zarar vermesi nedeniyle, zararın bu şekilde önüne geçilmiş olacak. Burada yapılan, koyların kiralanması değildir. Mapa şamandıra hizmetinin kiralanmasıdır. Koyların satılması sözleri asla ama asla gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen bir yalandan ibarettir. Bunun yanında Deniz Ticaret Odası'na kayıtlı tekneler, bu çalışmanın dışında tutulmaktadır. Deniz Ticaret Odası'na kayıtlı teknelerin demirleyeceği yer ve alanlarla ilgili bir çalışma yapılmaktadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-03-26 17:21:55



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