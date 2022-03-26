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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderdi

İHA

Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar ülkelerine yardım gönderdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ukraynalılar kendi aralarında yardımlaşarak topladıkları nakit para ve eşyaları İstanbul’daki yardım toplama merkezine gönderdi.

Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar’ın kurduğu dayanışma derneği Rusya ile aralarında savaşın devam ettiği ana vatanları için seferber oldu. Toplanan yardımlar Marmaris Belediyesi Anfi Tiyatro’nun deposundan alınarak tır dorsesine birliği ile yerleştirildi. Marmaris Ukraynalılar Derneği'nin organize ettiği yardım kampanyasında çocuklar dahil olmak üzere onlarca kişi koli ve içinde yatak, yorgan, bebek malzemeleri olan büyük torbaları taşıdı. Marmaris’ten yola çıkan yardım malzemeleri İstanbul’da yardım toplama merkezine ulaştırılacak.

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