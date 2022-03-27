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Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu

DHA

Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da 9 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve patronunun yeğeni Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldüren Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından, tahrik indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından fazla bulunarak ikinci kez bozuldu. Sedef'in annesi Gülendar Kan, "Yargıtay ikinci kez bizi yıktı" dedi.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de çalıştığı gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işinden çıkartılan Lütfü Safa Berberoğlu, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef'i MuğlaMarmaris yolu Sakartepe mevkiinde 48 NR 960 plakalı otomobilde Okan D. (33) ve Abdullah Tekin ile gördü. Otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfü Safa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti. Berberoğlu'nun geldiğini fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Okan D. koşarak kaçtı. Lütfü Safa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki bir çocuğunun annesi, muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Polise teslim olan Lütfü Safa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çifte cinayet sanığı Berberoğlu hakkında Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'kasten ve tasarlayarak öldürmek' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, Berberoğlu'na, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet, eşi Sedef'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.  Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten de 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
KARAR 'TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADIĞI' GEREKÇESİYLE BOZULDU
Lütfü Safa Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin kararına 'tahrik' indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu. Yargıtay, kararında Lütfü Safa Berberoğlu'nun eşine karşı zamana yayılan kötü muamelelerinden kaynaklanan bir haksızlık oluştuğunu belirtti. Kararda, bu haksızlık karşısında maktul Sedef Berberoğlu'nun da Türk Medeni Kanunu'nun eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin sanığın lehine bozulduğunu gerekçe gösterip, tayin edilen cezasından makul oranda indirim yapılması gerektiğine de yer verildi.
Yargıtay 1'inci Dairesi, Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan D.'yi öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfü Safa Berberoğlu'na verilen 15 yıl hapis cezasının da fazla bulunduğuna dikkati çekip, bu kararı da bozdu. Bu kararına gerekçe olarak da Okan D.'nin Sedef Berberoğlu'nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak sureti ile sorunların büyümesine neden olduğu, sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahrik uyarınca makul bir ceza indirimi yapılmayıp, cezasının asgari oranda indirilmesi nedeniyle fazla ceza verilmesini gösterdi.
YENİDEN YARGILANDI
Yargıtay'ın kararı üzerine Lütfü Safa Berberoğlu, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti kararında, Sedef'i öldürmekten daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Lütfü Safa Berberoğlu'na önce müebbet, ardından tahrik indirimi ile 24 yıl hapis cezası verdi. Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten ise tahrik indirimi yaparak daha önce verdiği 15 yıl hapis cezasını 7 yıla düşürdü.
BU DEFA SEDEF BERBEROĞLU'NUN AİLESİNİ AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Cezayı az bulunan Sedef'in aile avukatı Kemal Ertuğrul'un itirazı üzerine dava dosyası bir kez daha Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, bu defa Lütfü Safa Berberoğlu'na verilen 24 yıl hapis cezasını fazla bularak, yine aynı gerekçelerle kararı bozdu.
Sedef'in annesi Gülendar Kan, "Yargıtay, ikinci kez bizi yıktı. İlk kararında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını fazla buldu. Mahkeme heyeti, bunun üzerine katilin cezasını önce müebbet hapse, daha sonra tahrik indirimi uygulayarak 24 yıla düşürdü. Yıllardır bitmeyen bir dava. Bir anne evladını kaybetti. Torunum Melike Öksüz kaldı. Kararı verenlerin empati kurmasını istiyorum. Bizim yerimizde olsalar ne yaparlardı? Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-03-27 10:32:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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