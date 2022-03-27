Muğla'da FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'da FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin Fethiye ilçesinde olduğu bilgisinin ardından harekete geçti. Polis ekiplerince, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Ali Kavaz (52) ile Mehmet Kiraz (45) saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-03-27 15:57:10
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