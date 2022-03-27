Fethiyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1

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FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Musa Murat Emre (xx), Mehmet Ali Çetin (xx)

FETHİYESPOR: Enes (x) Erdinç (x), Onur Taha (xx) (Dk. 46 Serhat x) (Dk. 90+1 Burak), Özgür (x), Kadir (x) (Dk. 88 Cihad), Serdar Ümit (x), Talha (xx), Umut (xx), Ali Han (x), Nurettin (xx), Berkin (x) (Dk. 38 Serhan x)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen (xxx) Emre (xx), İsa (xxx), Fikret (xx), Abdurrahman (xxx), Fatih (xxx) (Dk. 81 Kağan), Emirhan (xxx) (Dk. 80 Burak), Fevzi (xx) (Dk. 67 Mümin x), Halil (xx), Batuhan (xx) (Dk. 57 Emre x), Umut (xxx)

GOLLER: Dk. 29 (Pen.) Umut (Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur Taha, Serhan (Fethiyespor), Batuhan, Emirhan, Fevzi, Erşen (Karaköprü Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 27 Erdinç (Fethiyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a tek golle yenilerek büyük yara aldı. Lider Esenler Erokspor'un kazandığı haftayı kayıpla geçen Fethiyespor rakibinin 4 puan gerisinde kaldı. Maçın 27'nci dakikasında Fethiyesporlu Erdinç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken, konuk takım 29'uncu dakikada penaltıdan Umut'un attığı golle galibiyete uzandı ve puanını 38'e yükseltti. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-03-27 16:14:12



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