TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Karbel Karaköprü Belediyespor’a 10 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü x, Musa Murat Emre x,Mehmet Ali Çetin x
Fethiyespor: Enes x, Erdinç x, Alihan xx, Serdar xx, Talha xx, Özgür xx, Umut xx , Nurettin xx, Onur Taha Takır x, (Dk. 46 Serhatx), Berkin xx, (Dk. 40 Serhan x, Dk. 90 ( Burak Başkaya x), Kadir Kurt xx (Dk.88 Cihad x)
Karbel Karaköprü Belediyespor : Erşen xx, İsa xx, Fikret xx, Halil xx, Batuhan xx, (Dk. 57 Emre x), Emirhan xx, (Dk. 80 Burak Büyükkaya x), Umut Dilek xx, Abdurrahman xx, Fatih xx, (Dk. 80 Kağan xx), Fevzi xx,(Dk. 67 Ahmet x), Emre xx
Goller: Dk. 29 Umut Dilek (Karbel Karaköprü Belediyespor )
Sarı Kartlar: 45+2 Onur Taha, Dk 45+4 Serhan ( Fethiyespor), Dk. 45+2 Batuhan, Dk 45+4 Emirhan, Dk. 59 Fevzi, Dk. 90+ 5 Erşan (Karbel Karaköprü Belediyespor )
Kırmızı Kart: Dk. 27 Erdinç ( Fethiyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.