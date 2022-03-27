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Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı Uçak, su takıyla karşılandı

İHA

Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı Uçak, su takıyla karşılandı

MilasBodrum Havalimanı’na sezonun ilk dış hat uçuşu, İngiltere’den yapıldı. Bristol’den gelen uçak, su takıyla karşılandı.
MilasBodrum Havalimanı’nda İngiltere’den gelen yılın ilk uçuşu su takıyla karşılandı. A320 tipi uçakla 180 yolcu Bristol’den Bodrum’a geldi. İki yıl aradan sonra Bodrum’a gelen İngiliz yolcular, terminalde yerel halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı. Karşılamada pasta kesimi de yapıldı.
Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içindeyiz. Bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

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