Bodrum’da “Gelenekten Geleceğe” defilesi düzenlendi Bodrum’a özgü kıyafetler göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum’da temel devran, eseli, tel kırma çalışmalarının sergilendiği “Gelenekten Geleceğe” isimli defile gerçekleştirildi.



Bodrum Belediyesinin destekleriyle, eğitmen Aynur Aydoğan ile Umurça, Konacık ve Ortakent mahallelerinde eğitim gören 152 kursiyerin temel devran, eseli ve tel kırma çalışmaları görücüye çıktı.



Bodrum’a özgü geleneksel kıyafet ve aksesuarlar göz kamaştırdığı defilenin koreografi danışmanlığını Esma Bilkiç Doğru, proje koordinatörlüğünü ise Aylin Özüdoğru yaptı. 2 ayda hazırlanan çalışmalar, 37 kursiyer manken tarafından Ege yöresi müzikler eşliğinde podyumda sunuldu.



Defile, 300 davetli tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.