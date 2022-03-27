Fethiye’de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 FETÖ üyesi yakalandı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.K. (52) ile M.İ.'nin (46) ilçede oldukları bilgisi üzerine harekete geçti. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ., işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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