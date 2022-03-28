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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti

İHA

Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Belediyesi'nde 13 yıl boyunca belediye başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Gül yaşamını yitirdi.

Daha önce belde olan ve büyükşehir yasasıyla birlikte mahalleye dönüştürülen Milas’a bağlı Selimiye Mahallesi’nde 1977 1980 ve 1989 1999 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Gül geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde hayatını kaybetti. Gül'ün vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü.

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