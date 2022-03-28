İngiltere’den Bodrum’a ameliyata geldi yeniden hayata döndü HoLEP ameliyatlarında Türk doktorların geliştirdiği teknikle sağlığına kavuştu

İyi huylu prostat büyümesi ameliyatı için uzun yıllardır yaşadığı İngiltere’den gelen Selim Melek, operasyon sonrası adeta hayata yeniden döndüğünü ifade etti. Tedavide kullanılan HoLEP yönteminde, Türk doktorların geliştirerek dünya literatürüne geçmesini sağladığı “Omega İşareti” tekniğiyle ameliyat olan Melek, yıllardır çektiği sıkıntıdan kurtuldu.

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan ve iyi huylu prostat büyümesi sorunu olan 68 yaşındaki Selim Melek, Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrasında adeta hayata yeniden döndüğünü söyledi. İngiltere’de 3 yılı aşkın süredir prostat tedavisi gördüğünü, ama istenilen sonucu alamadığını belirten Melek, Bodrum’da kendisine önerilen HoLEP ameliyatlarında Türk doktorların geliştirdiği “Omega İşareti” tekniği ile operasyon olmaya karar verdi. Selim Melek, dünyada tanımlanmış teknikler arasında Omega İşareti tekniğinin standardize edilmiş, basamakları belirlenmiş, tekrarlanabilir olduğu gösterilmiş ve kanıtları ile bilimsel dünya literatürüne geçen tek cerrahi ve anatomik teknik olduğunu öğrenmesinin, karar vermesinde etkili olduğunu belirtti.



"İlaçla tedaviden yarar göremedim"

Ameliyatın ertesi günü taburcu olan ve bir hafta içerisinde eski günlerine dönen Selim Melek, bu tekniği Türk hekimlerinin geliştirdiğini öğrenmekten ve bu teknik ile tedavi olmaktan ayrıca mutlu olduğunu ifade etti. Selim Melek, yıllardır iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını belirterek, “İngiltere’de iyi huylu prostat büyümesi hastalığım olduğu söylendi. Yapılan tetkiklerde prostat değerlerimin ve prostat büyüklüğümün artığını gördüler. Prostat biyopsisi de yapıldı. İlaçla tedaviden yarar göremedim. İdrarda sıkışıklıklar, idrar yaparken yanma şikayetlerim vardı. İdrar kaçırma sorunu da oluştu. Bir süre bu sorunlarla yaşamaya devam ettim. Bodrum’a geldiğimde yeni bir araştırma yaptım” dedi.



“Tüm rahatsızlıklarımdan arınmış durumdayım”

Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde uzmanlarından Doç. Dr. Serdar Yalçın’ın HoLEP yönteminden bahsettiğini belirten Melek, “Kapalı bir yöntem olduğundan ve ayrıca Omega İşareti tekniğinden söz ettiler. Bu tekniğin Prof. Dr. Lütfi Tunç tarafından geliştirildiğini, Prof. Dr. Lütfi Tunç ve Doç. Dr. Serdar Yalçın başta olmak üzere ekip olarak çok sayıda hastayı ameliyat ettiklerini söylediler. Bunları duyunca hem şaşırdım hem sevindim. Hatta Lütfi hocamız İngiltere’de bulunan Birmingham NHS Hospitals’da da eğitim vermek üzere bu teknikle operasyon yapıyormuş. Bunları öğrenince bir hasta olarak ve bir Türk olarak da çok sevindim açıkçası. Ameliyatı oldum. Çok başarılı geçti. İngiltere’de yaşadığım deneyimler nedeniyle bu kadar iyi bir sonuç alacağımı ummamıştım. Tüm rahatsızlıklarımdan arınmış durumdayım. Kendimi gençlik dönemindeki gibi hissediyorum. Hocalarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“İyi huylu prostat büyümesinde cerrahi yöntemler gerekebiliyor”

Selim Melek’in ameliyatını gerçekleştiren Acıbadem Bodrum Hastanesi Üroloji ekibinden Doç. Dr. Serdar Yalçın ise iyi huylu prostat büyümesinin erkeklerde sık rastlanan bir sorun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İyi huylu prostat büyümesi 50 yaş sonrası erkeklerde sık görülüyor. Öyle ki, 60’lı yaşlarda erkeklerin yüzde 50’sinde, 70’li yaşlarda ise neredeyse yüzde 90’unda bu soruna bağlı şikâyetler oluşuyor. Hastanın hayat kalitesini düşüren bu sorunun başlangıç evresinde ilaç tedavisine başvuruluyor. Öncelik ilaç tedavisi olmakla birlikte; ilaç tedavisinden yeterli yanıt alamadığımız ya da mesane taşı, kanama, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrek fonksiyon kaybı ve tekrarlayan tıkanma atakları gibi özel durumu olan hastalarda cerrahi tedavi tercih etmekteyiz. Hastamız Selim Melek’in de cerrahi tedavi olması gerekiyordu.”



“Prostat büyümesi sorunu tekrarlanmıyor, idrar kaçırma ve cinsel işlev sorunu oluşmuyor”

Ameliyatı HoLEP yöntemiyle gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Serdar Yalçın, “Hastanın ameliyatını da HoLEP ile yani kapalı ve gelişmiş lazer yöntemlerini kullanarak yaptık. Burada ön plana çıkan prostat ameliyatının lazerle yapılması değil, “Omega İşareti” tekniğinin hayata geçirilmesidir. Bu yöntem sayesinde hastalarımıza çok daha iyi sonuçlar sağlayarak rahat idrar yapabilme haline döndürebiliyoruz. Bu kapalı yöntem ameliyatla, prostat dokusu cerrahi kapsülünden sıyrılarak tamamen çıkarıldığından prostatın bir daha tekrarlama ihtimali de olmuyor” dedi.

Bu yöntemle ameliyat ettikleri hastaların hiçbirinin idrar kaçırma sorunu yaşamadığını belirten Doç. Dr. Serdar Yalçın, “Ameliyat ettiğimiz hastalarımızda idrar kaçırma sorunun oluşmadığını bilimsel olarak da ortaya koymuş durumdayız. Bu yöntemin olumlu sonuçlarından biri de cinsel işlevin korunmasıdır. Ameliyat sonrası hastalarımız, cinsel işlevle ilgili bir sorun yaşamıyorlar” dedi.



“Büyük prostatı olan hastaları da ameliyat edebiliyoruz”

Eski yöntemlerde prostatın büyüklüğüne göre bazı durumlarda açık ameliyat kararı alınmak zorunda kalındığını söyleyen Doç. Dr. Serdar Yalçın, “Omega İşareti” tekniği kullanılan HoLEP yöntemiyle büyük prostatların da ameliyat edilebildiğini belirtti. Bu tekniği geliştiren Prof. Dr. Lütfi Tunç’un 2015 yılından itibaren bin 500 vakalık hasta deneyimi olduğunu ve ekip olarak çok sayıda hastaya uygulamaya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Serdar Yalçın, bu teknikle 400 grama kadar büyümüş prostatın bile ekibimizce yapılan ameliyat sayesinde başarıyla tedavi edildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Eskiden hastalarımız, prostat büyüklüğü 80 gramın üzerindeyse açık ameliyat olmak durumunda kalıyorlardı. Ancak artık 80 gramın üzerindeki prostatı olan bütün hastalarımızı kapalı olarak, “Omega İşareti” tekniği ile lazer enükleasyon yöntemi kullanarak, açık ameliyata başvurmadan operasyonlarını yapabilmekteyiz”

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