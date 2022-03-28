Kumbahçe kurs merkezi törenle açıldı Başkan Aras “herkesin yüzü gülüyor bizim için önemli olan budur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumbahçe kurs merkezi törenle açıldı Başkan Aras “herkesin yüzü gülüyor bizim için önemli olan budur”

İHA

Kumbahçe kurs merkezi törenle açıldı Başkan Aras “herkesin yüzü gülüyor bizim için önemli olan budur”

Bodrum Belediyesi Kumbahçe Kurs Merkezi törenle açıldı. Mülkiyeti Belediye ait olan Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan bina, belediyenin destekleriyle yeniden düzenlendi. Kumbahçe Muhtarlığı’nın desteği ile çeşitli kursların faaliyet göstereceği merkez törenle hizmete açıldı.

Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik kursların gerçekleşeceği Kumbahçe Kurs Merkezi’nin açılışı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz, Önder Batmaz, meclis üyeleri, Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolu Başkanı Umut Özdoğan ile çok sayıda davetli ve kursiyerin katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi’ne ait binada açılışı gerçekleştirilen kurs merkezi; ahşap boyama ve benzeri el sanatları, yoga, pilates derslerinin, yanı sıra kültür ve sanat alanında da faaliyet gösterecek.

Kumbahçe Mahallesi’nde hizmete açılan Kumbahçe Kurs Merkezi; Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla kısa sürede hazırlandı.

Kadınların büyük beğenisini toplayan merkezde törene katılan davetliler Başkan Aras’a ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Açılışta yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Aras, davetlilerle sohbet etti. Kurs merkezini gezdi. Muhtar Nil Taşkıran’dan kurslar ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Aras “Bodrum Belediyemiz ile Kumbahçe Muhtarımızın Kurs Merkezi için üç yıldır bir arayışı vardı. Muhtarımızda çok aktif, Kumbahçe Mahallemizde kadınlarla çalışma yapmak, onlarla bir araya gelmek istiyordu. Daha önce sevgili başkanımız Mazlum Ağan tarafından yapılan bu güzel mekan, Belediyemiz Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Park ve Bahçe Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla yeniden Kumbahçe halkına kazandırıldı. Ben sayın muhtarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra burada çok iyi işler olacağını biliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız için kadınlar burada pek çok etkinliğe imza atacaklar, sosyalleşecekler. Bizde belediye olarak sonuna kadar destekliyoruz bu çalışmayı ve diğer mahallelerimizde de bu şekilde merkezlerin yer alması için yararlı her türlü projeye sıcak bakıyoruz. Birbirini seven insanların, birlikte birşeyler üretmek isteyen insanların bir araya geldiği mekanlar çok önemli. Bu merkez, iş birliği ve imece ile yapıldı. Ve önemli olan hepimizin burada mutlu olması. Herkesin yüzü gülüyor bizim için önemli olan da budur. Bir araya geldiğimiz zaman birbirimize geçen enerjimiz, paylaşımımız geçtiğimiz bu zor günlerde daha da önemli hale geliyor. Sizlerle burada, bu güzel toplulukla bütün dertler unutuluyor. İnşallah herşey bu şekilde aydınlık ve güzel olur. Çokta güzel bir manzarası var. Buraya gelipte mutlu olmamak elde değil” dedi.

Kurs Merkezi’nin açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesen Başkan Aras, Bodrum’a hayırlı olmasını diledi. Başkan Aras’a ve başkan yardımcılarına kursiyerlerin yaptıkları ahşap boyamalardan oluşan çeşitli hediyeler takdim edilirken; bir gencimizin başkan Aras’a el yapımı kitap ayracı hediye etmesi üzerine, Başkan Ahmet Aras’ta kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen genç kıza Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları’na ait kitaplardan hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor şampiyonluğu zora soktu
YEREL HABERLER Fethiyespor şampiyonluğu zora soktu
Kardeş şehir Budva’dan Bodrum’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kardeş şehir Budva’dan Bodrum’a anlamlı ziyaret
İngiltere’den Bodrum’a ameliyata geldi yeniden hayata döndü HoLEP ameliyatlarında Türk doktorların geliştirdiği teknikle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER İngiltere’den Bodrum’a ameliyata geldi yeniden hayata ...
Filenin Yıldızları şampiyon
YEREL HABERLER Filenin Yıldızları şampiyon
Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti
‘Yeşil Vatan Tır’ı Muğla’da Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan ‘Yeşil Vatan Tırı’ Türkiye turuna Muğla’dan başladı.
YEREL HABERLER ‘Yeşil Vatan Tır’ı Muğla’da Orman Genel Müdürlüğü ...
Köyceğiz’de renkli Tiyatro Günü kutlaması
YEREL HABERLER Köyceğiz’de renkli Tiyatro Günü kutlaması
Fethiye’de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye’de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 FETÖ üyesi ...
Eski eşya meraklıları Marmaris’te müzayedede buluştu
YEREL HABERLER Eski eşya meraklıları Marmaris’te müzayedede buluştu
Bodrum’da “Gelenekten Geleceğe” defilesi düzenlendi Bodrum’a özgü kıyafetler göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Bodrum’da “Gelenekten Geleceğe” defilesi ...
Göcek'te ot yemekleri festivaline ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Göcek'te ot yemekleri festivaline ilgi yoğun oldu
'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Melike, ...
Bodrum'a 2 yıl sonra uçakla gelen İngiliz yolculara çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Bodrum'a 2 yıl sonra uçakla gelen İngiliz yolculara ...
Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı Uçak, su takıyla karşılandı
YEREL HABERLER Sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı Uçak, su takıyla ...
Üniversite öğrencileri çocuklar için oynadı Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahneye çıktılar
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri çocuklar için oynadı Dünya ...
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Karbel Karaköprü ...
Köyceğiz’de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi
Fethiyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-1
Muğla'da FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da FETÖ hükümlüsü 2 firari yakalandı
Ormancılar yangın sezonu öncesi turnuvada moral buldu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormancılık Haftası çerçevesinde işletmeler arası düzenlenen futbol turnuvasında aileleri ile birlikte hem eğlendiler, hem spor yaptılar.
YEREL HABERLER Ormancılar yangın sezonu öncesi turnuvada moral ...
65 kursiyere törenle sertifikaları verildi
YEREL HABERLER 65 kursiyere törenle sertifikaları verildi
Milaslılar Derneği 43’üncü yılını Milas'ta kutlandı Dernek Başkanı Öner: "Bugüne kadar 400 civarında Milaslı üniversite öğrencilerine burs sağladık"
YEREL HABERLER Milaslılar Derneği 43’üncü yılını Milas'ta ...
Topbaş’tan Dünya Tiyatro günü açıklaması Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı ve Hayalhane 2 Oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş Dünya Tiyatro Gününde doğaçlama oyunun ardından açıklama yaptı.
YEREL HABERLER Topbaş’tan Dünya Tiyatro günü açıklaması Tiyatro ve ...
Köyceğiz’de ‘İkinci El Pazarı’ 8 ay sonra yeniden kuruldu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de ‘İkinci El Pazarı’ 8 ay sonra yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.