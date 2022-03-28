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Muğla’daki zeytin verimsizliği masaya yatırıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 17 milyon zeytin ağacının bulunduğu Muğla’da zeytinlerdeki verimsizlik düzenlenen çalıştay ile masaya yatırıldı.

İHA

Muğla’daki zeytin verimsizliği masaya yatırıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 17 milyon zeytin ağacının bulunduğu Muğla’da zeytinlerdeki verimsizlik düzenlenen çalıştay ile masaya yatırıldı.

17 milyon zeytin ağacı varlığı ile Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı merkezi Muğla’da son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliği sonucu zeytinlerdeki verimsizlik Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın da katıldığı çalıştaya Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üzerine uzmanlaşmış akademisyenler, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. İki gün sürecek çalıştay sonunda sonuç bildirgesi yayımlanacak.
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 17 milyon zeytin ağacı ile Muğla’nın çok önemli bir zeytin ve zeytinyağı üretimi merkezi, yıllık zeytin üretim miktarının ise 183 bin ton olduğunu belirtti. Saylak, “Ülkemizde ve özelinde yaklaşık 17 milyon zeytin ağacını barındıran bu güzel coğrafyada son yıllarda yaprak solgunluğu hastalığı, dal kanseri gibi etmenlerle ne yazık ki zeytinlerde verimsizliğimiz arttı. Özellikle taban arazilerde o kocaman ağaçların verimsizliği bizi üzüyordu. İlimizin zeytin varlığının yüzde 70’ini karşılayan başta Milas olmak üzere, Bodrum, Yatağan ve merkez ile Menteşe’de 52 üreticimiz ile 500 dekarlık alanda özellikle verimsiz alanlara giderek buralarda demontrasyon uygulamasına başladık. Dünyanın gıdaya olan, sıvı yağa olan ihtiyacı arttıkça üretimi de arttırmamız gerekiyor. Ama her ne pahasına olursa olsun üretim değil, kaliteli bir zeytinyağı üretmek zorundayız. Kaliteli bir sofralık zeytinyağı üretmek zorundayız” dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite olarak ARGE birimlerinin hem kamu, hem de özel sektör çalışmalarına destek verdiğini belirterek, “Dünyanın en eski ağaçları arasında yer alan zeytin doğanın insan yaşamına sunduğu en önemli armağanlardandır. Öyle ki, Kur’anı Kerim’de 7 defa adı geçen zeytin ve zeytinyağı kıymetli bir meyve olması ile adı geçmektedir. Bu gün gerçekleştireceğimiz çalıştay, ülkemiz ve ilimiz zeytinciliğine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün bu konuda daha önce yapılan bir çalışmasının olmadığını ve bunun bir ilk olduğunu belirtti. Milletvekili Gökcan, çalıştayın bu açıdan çok önemli olduğunu ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının da ortaya konulacağını açıkladı. Gökcan, “Son dönemlerde zeytin bolluk ve bereket anlamında bir kısım sıkıntılarımız var. Bu çalıştay bu açıdan çok önemli. Zeytin bolluk ve bereket denek. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha bolluk ve bereket yaşarız” dedi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2020 yılında Muğla’da göreve başladığında milletvekilleri ile Muğla’nın turizm ve tarım alanında neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, bu konuda ilgili bakanlıklarla da görüşmeler yaptıklarını söyledi. Vali Orhan Tavlı, “Zeytinde verimlilik konusunda Muğla’da sıkıntı olduğunu gördük. 17 Milyon zeytin ağacımız var. Ama verimlilik konusunda yapmamız gerekenler vardı. Zeytin sadece zeytin ağacı ve meyvesinden ibaret değil. Bizlere düşen katma değeri yüksek ürünler haline getirmemiz lazım” dedi.
Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Vekili Doç. Dr. Figen Çukur zeytinciliğin tarihçesi ve merkezin zeytincilik konusunda yaptığı çalışmaları aktardı. Çalıştayda 5 ayrı masada konunun uzmanları Muğla zeytinciliğinin gelişmesi, zeytin hastalıklarından arındırılması ve rekoltenin yükseltilmesine yönelik oturum gerçekleştirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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