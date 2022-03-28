Bitez’de kıyı temizliği yapıldı

Bodrum Belediyesi ekipleri ile gönüllü vatandaşlar kıyı ve çevre temizliği gerçekleştirdi.



Bitez Limanından başlayarak Adaboğazı yürüyüş güzergahından Akvaryum koyuna kadar devam eden temizlik çalışmasında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar tarafından sahilde, patika yollarda ve ağaçlık alanlardaki çöpler toplandı.



Bölgede yapılan geniş çaplı temizlik çalışması sırasında izmaritler, plastik atıklar, maskeler, cam şişeler ve çeşitli atık malzemeler toplanarak alanın temizliği sağlandı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik etkinliği sonrasında toplanan atıklar, tekneyle Bitez limanına getirildi. Toplanan atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürdü.

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