Muğla, 5 yaş okullaşmada Türkiye’de ilk 10’da

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için ülke genelinde başlattığı Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi çerçevesinde yürütülen 5 yaş grubu okullaşma oranı ile Muğla ilk sıralarda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himaye ve desteklerinde Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi çerçevesinde, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 2022 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapma hedefi Muğla’da başarılı şekilde yürütülüyor.

20212022 eğitim öğretim yılında Muğla genelinde 61 anasınıfı, 1 anaokulu (5 derslikli) olmak üzere toplam 66 anasınıfı açıldı. 5 yaş grubunda okullaşma oranı Dalaman, Datça, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Ula’da yüzde 100 hedefine ulaşırken, diğer ilçelerde ise okullaşma oranı 99,64’ü buldu. Böylelikle 5 yaş grubunda okullaşma oranı Muğla’da yüzde 71,12’den yüzde 99,72’ye yükseldi.

Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesinde 2022 yılı sonuna kadar açılışı devam edecek olan yeni anasınıflarına, her hafta bir yenisi ekleniyor. Menteşe Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlk/Ortaokuluna kazandırılan yeni anasınıfının açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Temel Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldız Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sınıfları ziyaret ederek okulumuz öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi ve devam eden eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırma çalışmalarının ilimizde başarıyla yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Bakanlığımız tarafından başlatılan bu projeyle kırsaldaki öğrencilerimizin de sağlanan tüm imkanlardan eşit olarak faydalanmasını hedefliyoruz. 5’ten az öğrencinin bulunduğu köylerde farklı eğitim modelleri üzerince çalışmalarımız devam ediyor. Temel eğitimde 5 yaş okullaşma oranında hali hazırda yüzde 99.72 oranındayız ve belirlediğimiz yüzde 100 hedefine ulaşmamıza çok az kaldı” dedi.

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