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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da yangında ev alev topuna döndü

İHA

Bodrum’da yangında ev alev topuna döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde klimadan çıktığı iddia edilen yangında alev topuna dönen ev, 10 dakika içerisinde küle döndü.
Akşam saatlerinde Müsgeki Mahallesi Değirmen Caddesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. 3 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı ileri sürülen yangında evde bulunan Sabahattin Tok, eşi ve çocuğu can havliyle kendilerini dışarı attı. Dakikalar içerisinde tüm evi alevler sardı. Mahalle sakinlerinin korku dolu bakışları arasında ev 10 dakika içerisinde küle döndü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, ambulanslar ve emniyet güçleri olay yerine geldi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. İçeride bulunan tüpler ise itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Alevlerin sönmesinin ardından çıkan dumanlar ise Bodrum’un birçok bölgesinde görüldü.
Yangının klimadan çıktığı iddia edilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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