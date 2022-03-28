Datça'da 14 kaçak göçmen kurtarıldı

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında gece saat 00.30 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-03-28 22:38:46



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